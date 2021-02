Polícia pokračuje v rozsiahlom pátraní po T. Kuchynkovi zo Serede

Sereď 23. februára (TASR) – Pátranie po nezvestnom 31-ročnom Tomášovi Kuchynkovi zo Serede pokračovalo aj v utorok pri koryte a brehoch Váhu za pomoci viacerých zložiek polície. Muž je nezvestný od 18. februára, keď sa nachádzal v obci Vinohrady nad Váhom. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.



K pátracej akcii, ako uviedla, sa pripojili príslušníci poriečnej polície, ktorí prehľadávajú koryto a brehy rieky. "Ďalšia skupina prehľadáva súš, a to najmä v okolí Vinohradov nad Váhom a Šintavy. V teréne sú aj policajní kynológovia so služobnými psami a muža hľadajú aj dobrovoľníci z Pohotovostného pátracieho tímu a zo Špeciálnej kynologickej záchrannej služby Slovakia - Nýrovce," doplnila Linkešová.



Kuchynka naposledy volal so svojou matkou cez videohovor, neskôr odišiel na aute Škoda Fabia na neznáme miesto. Nikto z blízkych sa s ním odvtedy nedokázal spojiť. Policajti našli jeho auto, zaparkované a uzamknuté, neďaleko rieky Váh vo Vinohradoch nad Váhom pod časťou Paradič. Policajné hliadky spolu so psovodom a služobným psom prepátrali okolie. K policajtom sa pridali aj hasiči na člne, ktorí prehľadali oba brehy rieky v niekoľkokilometrových úsekoch.



Tomáš Kuchynka je 178 centimetrov vysoký, má tmavé vlasy a hnedé oči. Má skoliózu chrbtice a kríva na jednu nohu. Naposledy ho videli v šedých teplákoch a modrej bunde s čiernymi časťami. Na nohách mal obuté zimné topánky.