VIDEO: Toto určite na diaľnici nerobte

Bratislava 21. marca (TASR) - Blokovej pokute sa nevyhol vodič, ktorý v stredu (20. 3.) cúval do protismeru na diaľnici D4 v smere od Ivanky pri Dunaji. Závažným spôsobom totiž porušil pravidlá cestnej premávky. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



"Počas jazdy si uvedomil, že nemá diaľničnú známku, zastavil a následne sa rozhodol cúvať po krajnici. Policajti vozidlo zastavili priamo pri jeho cúvaní," približuje polícia.



V tejto súvislosti opätovne apeluje na vodičov, aby v takých prípadoch za žiadnych okolností týmto spôsobom nehazardovali so svojím životom, ani so životom a zdravím ostatných účastníkov cestnej premávky.