VIDEO: Turek si viezol v aute ďalšie auto, zobrali mu aj tabuľky
Turecký vodič viedol toto vozidlo aj napriek tomu, že bolo vo Fínsku vyradené z evidencie vozidiel, bolo v zlom technickom stave, s nefunkčným tachografom a bez karty vodiča.
Autor TASR
Žilina 2. februára (TASR) - Policajti z oddelenia cestného dozoru a špeciálnych kontrol krajského dopravného inšpektorátu v Žiline počas kontroly zahraničného vodiča nákladného vozidla odhalili nebezpečný spôsob prepravy. Ako informovala žilinská krajská polícia na sociálnej sieti, vodič z Turecka prepravoval v nákladnom vozidle s izotermickou nadstavbou ďalšie vozidlo kategórie N3.
Takýto spôsob prepravy je považovaný za nebezpečný a zakázaný. „Turecký vodič viedol toto vozidlo aj napriek tomu, že bolo vo Fínsku vyradené z evidencie vozidiel, bolo v zlom technickom stave, s nefunkčným tachografom a bez karty vodiča,“ priblížila polícia.
Doplnila, že vodičovi uložili na mieste blokovú pokutu, zadržali osvedčenie o evidencii vozidla spolu s tabuľkami s evidenčným číslom (EČV) a ďalšiu jazdu s vozidlom mu zakázali.
