Polícia pokutovala vodičov s prívesnými vozíkmi v Bratislavskom kraji

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

Vodiči môžu za porušenie ustanovení o cestnej premávke dostať pokutu v rozmedzí 50 až 150 eur.

Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - Polícia v rámci kontroly dodržiavania najvyššej povolenej rýchlosti pokutovala vodičov s prívesnými vozíkmi v Bratislavskom kraji. Zamerala sa na nich počas posledného obdobia. Upozornila, že vodiči môžu za porušenie ustanovení o cestnej premávke dostať pokutu v rozmedzí 50 až 150 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.

Vodič iného motorového vozidla, ako aj vodič autobusu s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť prevyšuje 750 kilogramov, a vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kilogramov s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť prevyšuje 750 kilogramov, smú jazdiť rýchlosťou najviac 90 kilometrov za hodinu,“ pripomenula hovorkyňa.
