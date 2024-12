V Trnavskom kraji zaznamenali 9 prípadov, keď vinník nehody odišiel

Trnava 3. decembra (TASR) - Policajti v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) v priebehu posledného týždňa zaznamenali deväť prípadov, keď vinník nehody odišiel z miesta činu. Zo zákona je každý vodič povinný zotrvať na mieste nehody aj na mieste škodovej udalosti. Inak mu môže hroziť pokuta, ale aj odobratie vodičského preukazu. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Polícia na to upozornila pred blížiacim sa vianočným obdobím. Vo väčšine prípadov totiž nešlo o vážne nehody, ale skôr o škodové udalosti na odstavných plochách a parkoviskách pred nákupnými centrami. "V prípade, že sa vodiči nevedia na mieste dohodnúť, kto udalosť zavinil, na pomoc si môžu zavolať cez číslo 158," priblížila polícia.



Ak sa stane nehoda alebo škodová udalosť bez účasti druhého vodiča, je vodič podľa polície povinný to riešiť na mieste udalosti. V prípade, že vodič nevie dohľadať vodiča druhého vozidla, môže požiadať o pomoc policajtov.



Vodičovi, ktorý zavinil nehodu a odišiel z miesta činu, hrozí v správnom konaní sankcia v závislosti od závažnosti až do výšky 1300 eur, ale aj zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. "Policajt vždy zadrží vodičovi vodičský preukaz a v zmysle zákona mu môže hroziť, že si za volant nesadne minimálne 12 a maximálne až 60 mesiacov," dodali z polície.