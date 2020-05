Policajti z Malaciek odhalili troch drogových dílerov

Bratislava 7. mája (TASR) – Malackí policajti od decembra 2019 pracovali na objasňovaní prípadu drogovej trestnej činnosti. Výsledkom je úspešná policajná akcia, ktorú realizovali v súčinnosti s bratislavskými kukláčmi v utorok a pri ktorej sa im podarilo odhaliť troch drogových dílerov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Veronika Slamková.



Išlo o dve domové prehliadky v okrese Malacky, jednu v Bratislave a jednu v okrese Skalica. Okrem toho vykonali aj tri prehliadky motorových vozidiel.



"Pri prehliadkach boli zaistené neznáme látky, finančná hotovosť vo výške takmer 2400 eur, štyri strelné zbrane a viacero mobilných telefónov. Podľa predbežného skúmania Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru množstvo zaistených neznámych látok predstavuje minimálne 32 jednotlivých dávok drog – metamfetamín, ktorý je podľa zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch zaradený do II. skupiny omamných látok," priblížila Slamková.



Vyšetrovateľ za prechovávanie a predaj omamných látok už vzniesol obvinenie trom osobám. "Obvineniu zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania čelia 35-ročný Tomáš D., 32-ročná Katarína Ď., obaja z okresu Malacky, a 39-ročný Ľudovít N. z Bratislavy, ktorý čelí stíhaniu pre obzvlášť závažný zločin," povedala policajná hovorkyňa. Ako doplnila, v prípade preukázania viny pred súdom hrozí obvineným Tomášovi a Kataríne trest odňatia slobody na tri až desať rokov.



Obvinenému Ľudovítovi, ktorý už bol za taký čin odsúdený, hrozí v prípade preukázania viny desať až 15 rokov odňatia slobody.



Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na väzobné stíhanie obvinených. "Vyšetrovaním tohto prípadu sa aj naďalej zaoberáme," uviedla Slamková. V súvislosti so zaistenými zbraňami bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, pričom z dôvodu vecnej príslušnosti bude vec odstúpená príslušnému útvaru Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Skalici.