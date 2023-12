Policajti zachránili vodiča, ktorý havaroval s autom do rieky Nitra

Nitrianske Pravno 20. decembra (TASR) - Policajti z Nitrianskeho Pravna zachránili vodiča, ktorý havaroval s osobným autom do rieky Nitra. Informovala o tom v stredu na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.



Oznamovateľka uviedla, že v aute, ktoré sa prevrátilo na strechu, by sa mohol ešte niekto nachádzať. "Policajti neváhali, skočili do rieky, kde sa im podarilo pootvárať dvere, aby znížili hladinu vody," uviedla polícia.



Policajti v aute našli jednu osobu, ktorej v značne podchladenom a dezorientovanom stave pomohli von a odovzdali ju do rúk kolegov z Rýchlej zdravotnej pomoci. Záchranári osobe následne poskytli prvú pomoc.



Alkohol u vodiča polícia nezistila. "Aj v tomto prípade sa do bodky potvrdilo heslo pomáhať a chrániť," skonštatovala polícia.