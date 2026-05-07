< sekcia Regióny
Týždeň na cestách v Trenčianskom kraji: Nafúkalo 15 vodičov
Od začiatku roka sa na cestách v TSK stalo 178 dopravných nehôd.
Autor TASR
Trenčín 7. mája (TASR) - Na cestách v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) sa minulý týždeň stalo 14 dopravných nehôd. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
V 15 prípadoch vodiči šoférovali pod vplyvom alkoholu, sedem dychových skúšok preukázalo viac ako jedno promile alkoholu. Jeden vodič jazdil pod vplyvom návykovej látky. Policajti tiež zistili 11 nemotorových účastníkov cestnej premávky pod vplyvom alkoholu.
Podľa informácií odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru si dopravné nehody v TSK nevyžiadali minulý týždeň žiadny ľudský život, jedna osoba utrpela ťažké zranenie.
Od začiatku roka sa na cestách v TSK stalo 178 dopravných nehôd. Zomrelo pri nich sedem ľudí (medziročný nárast o dvoch), päť ľudí utrpelo ťažké zranenia (medziročný pokles o 13).
V 15 prípadoch vodiči šoférovali pod vplyvom alkoholu, sedem dychových skúšok preukázalo viac ako jedno promile alkoholu. Jeden vodič jazdil pod vplyvom návykovej látky. Policajti tiež zistili 11 nemotorových účastníkov cestnej premávky pod vplyvom alkoholu.
Podľa informácií odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru si dopravné nehody v TSK nevyžiadali minulý týždeň žiadny ľudský život, jedna osoba utrpela ťažké zranenie.
Od začiatku roka sa na cestách v TSK stalo 178 dopravných nehôd. Zomrelo pri nich sedem ľudí (medziročný nárast o dvoch), päť ľudí utrpelo ťažké zranenia (medziročný pokles o 13).