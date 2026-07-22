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Polícia podnikla protidrogovú akciu na území Bratislavského kraja

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Policajti podľa vlastných slov nemôžu poskytnúť viac informácií vzhľadom na súčasný stav vykonaných úkonov.

Autor TASR
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Bratislava 22. júla (TASR) - Policajti v stredu popoludní zasahovali na území Bratislavského kraja v rámci protidrogovej akcie. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.

„Počas dnešného popoludnia vykonali policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave III v súčinnosti s policajtmi Pohotovostného policajného útvaru akciu vo viacerých častiach Bratislavského kraja zameranú na drogovú trestnú činnosť,“ spresnila.

Policajti podľa vlastných slov nemôžu poskytnúť viac informácií vzhľadom na súčasný stav vykonaných úkonov. „Bližšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia umožní,“ dodala hovorkyňa.

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