Polícia posilnila kontroly na hraniciach v Nitrianskom kraji

Bratislava 9. júna (TASR) - Polícia posilnila hliadky a kontrolnú činnosť na hraniciach s Maďarskom v Nitrianskom kraji. O opatreniach v súvislosti so zvýšeným množstvom migrantov v hraničných okresoch informuje na sociálnej sieti.



"Pristúpili sme k spoločnému výkonu služby s maďarskými kolegami na maďarskej strane hranice 24 hodín denne, sedem dní v týždni na všetkých hraničných priechodoch v Komárne. Okrem toho sme posilnili služby poriadkovej polície, pričom policajti Pohotovostnej motorizovanej jednotky z Nitry sú velení do služieb v režime 24/7," uviedla polícia. Uvádza že pomôžu aj dopravní policajti a takisto šestica kolegov zo Žiliny. "Dvakrát do týždňa budú môcť obyvatelia vidieť v službe aj kolegov zo služobnej hipológie," uviedla.



V Štúrove budú pomáhať šiesti policajti z Prešova. "V Levickom okrese sa opatrenia týkajú hraničného mesta Šahy, kde realizujeme opatrenia v rovnakom režime ako v Komárne a Štúrove a našim kolegom tu pomáhajú policajti z Košíc," dodala polícia.



Posilnenie opatrení avizovalo už vo štvrtok (8. 6.) Prezídium Policajného zboru (PPZ).



Od začiatku roka do 5. júna zadržala polícia v Nitrianskom kraji 3373 nelegálnych migrantov a 18 prevádzačov. V roku 2022 zadržala v prihraničných oblastiach kraja 3215 nelegálnych migrantov a 74 prevádzačov. Zo strany cudzincov zatiaľ žiadne protiprávne konanie polícia nezaznamenala.



Všetky osoby, ktoré nelegálne prekročili hranicu, sú preverované vo vnútroštátnych a európskych informačných systémoch. "Väčšinu (92 percent) zachytených nelegálnych migrantov tvoria štátni príslušníci Sýrie, ktorí sú zmysle platnej európskej legislatívy nevyhostiteľní, pretože v ich domovskej krajine sú vojnové konflikty a nie je možné ich navrátiť," vysvetlila Bárdyová.