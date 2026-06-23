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PREZRADILI HO SVETLÁ: Vodič mal pozitívny test na drogy
Muža policajti vyzvali na podrobenie sa orientačnému testu na drogy, ktorý preukázal pozitívny výsledok na metamfetamín a amfetamín.
Autor TASR
Prievidza 23. júna (TASR) - Poškodené a nefunkčné zadné svetlo na aute odhalilo vodiča pod vplyvom drog. Vozidlo si všimli prievidzskí policajti, 31-ročnému vodičovi Škody Fabie po pozitívnom teste na drogy zadržali vodičský preukaz. TASR o tom v utorok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Policajti muža počas kontroly podrobili dychovej skúške, ktorá sa skončila s negatívnym výsledkom. Počas kontroly však javil známky možného požitia omamných a psychotropných látok,“ uviedla Klenková.
Muža preto policajti podľa nej vyzvali na podrobenie sa orientačnému testu na drogy, ktorý preukázal pozitívny výsledok na metamfetamín a amfetamín. Prítomnosť týchto látok následne potvrdili aj v zdravotníckom zariadení z odobratého biologického materiálu.
„Vodičovi polícia zadržala vodičský preukaz a zakázala mu ďalšiu jazdu. V danej veci naďalej zabezpečuje procesné úkony potrebné na náležité objasnenie skutku,“ doplnila Klenková.
Polícia v tejto súvislosti opätovne upozorňuje vodičov, že jazda pod vplyvom drog alebo alkoholu je nezodpovedná a nebezpečná. Takéto konanie môže vážne ohroziť vodiča, spolujazdcov aj ostatných účastníkov cestnej premávky.
„Policajti muža počas kontroly podrobili dychovej skúške, ktorá sa skončila s negatívnym výsledkom. Počas kontroly však javil známky možného požitia omamných a psychotropných látok,“ uviedla Klenková.
Muža preto policajti podľa nej vyzvali na podrobenie sa orientačnému testu na drogy, ktorý preukázal pozitívny výsledok na metamfetamín a amfetamín. Prítomnosť týchto látok následne potvrdili aj v zdravotníckom zariadení z odobratého biologického materiálu.
„Vodičovi polícia zadržala vodičský preukaz a zakázala mu ďalšiu jazdu. V danej veci naďalej zabezpečuje procesné úkony potrebné na náležité objasnenie skutku,“ doplnila Klenková.
Polícia v tejto súvislosti opätovne upozorňuje vodičov, že jazda pod vplyvom drog alebo alkoholu je nezodpovedná a nebezpečná. Takéto konanie môže vážne ohroziť vodiča, spolujazdcov aj ostatných účastníkov cestnej premávky.