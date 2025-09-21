< sekcia Regióny
Polícia poskytla pomoc pri prenasledovaní vozidla, unikajúceho z ČR
Vozidlo zastavilo na 47. kilometri diaľnice D2 v smere do Bratislavy, pričom po zastavení vodič z vozidla ušiel, tri osoby na mieste zadržali.
Autor TASR
Bratislava 21. septembra (TASR) - Slovenskí policajti poskytli v nedeľu ráno súčinnosť českej polícií. Tá prenasledovala vozidlo, v ktorom sa nachádzali štyri osoby a unikalo z územia Česka na Slovensko. Vozidlo zastavilo na 47. kilometri diaľnice D2 v smere do Bratislavy, pričom po zastavení vodič z vozidla ušiel, tri osoby na mieste zadržali. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.
„Po zistení bližších informácií sa na miesto dostavil vyšetrovateľ národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii Prezídia Policajného zboru, ktorý si vec na mieste prevzal,“ doplnila Bartošová.
