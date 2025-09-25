Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na Námestí Biely Kríž v Bratislave našli mŕtveho človeka

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Uvedeným prípadom sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave III, ktorí aktuálne vykonávajú potrebné úkony.

Autor TASR
Bratislava 25. septembra (TASR) - Polícia potvrdila štvrtkový nález mŕtvej osoby pri pomníku na Námestí Biely Kríž v Bratislave. Presné príčiny ako aj okolnosti úmrtia preveruje. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková. Na prípad upozornili noviny.sk.

„Uvedeným prípadom sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave III, ktorí aktuálne vykonávajú potrebné úkony,“ spresnila Šimková.
