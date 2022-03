Muž sa mal so sekáčom na mäso vyhrážať bývalej, polícia ho zadržala

Púchov 14. marca (TASR) – Považskobystrický policajný vyšetrovateľ obvinil 40-ročného muža z Považskej Bystrice zo zločinu obmedzovania osobnej slobody a prečinu nebezpečného vyhrážania. So sekáčom na mäso sa vyhrážal bývalej družke.



Ako informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová, obvinený muž sa mal v izbe rodinného domu v obci v Púchovskom okrese pod vplyvom alkoholu opakovane vyhrážať svojej bývalej družke tým, že ublíži jej otcovi.



„Mal zamknúť dvere izby, a tak brániť poškodenej v odchode. Následne sa jej mal vyhrážať so sekáčom na mäso. Potom, ako sa poškodená bránila a kričala o pomoc, mal od svojho konania upustiť,“ uviedla Kuzmová s tým, že obvinený bol v minulosti súdne trestaný.



Ako dodala, muža následne zadržal policajný vyšetrovateľ, v dychu mu namerali 1,83 promile alkoholu. Umiestnili ho do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ navrhne jeho väzobné stíhanie. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na osem rokov.