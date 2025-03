Polícia žiada o pomoc v prípade streľby pri pamätníku M. R. Štefánika

Bratislava 25. marca (TASR) - Bratislavská polícia sa obracia na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri objasňovaní okolností násilného činu pri Pamätníku Generála Milana Rastislava Štefánika v blízkosti Ivanky pri Dunaji. Reaguje na správy zo sociálnych sietí o existencii osôb s informáciami, ktoré by mohli mať význam v rámci procesu vyšetrovania.



"Touto cestou vyzývame tých občanov, ktorí boli priamymi svedkami incidentu, alebo majú osobnú skúsenosť, prípadne sa dostali v blízkosti miesta činu do konfliktu v súvislosti s venčením psa či použitím komunikácie, aby kontaktovali políciu," spresnil hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave Michal Szeiff. Dodal, že využiť možno súkromnú správu na sociálnej sieti bratislavskej krajskej polície, telefonickú linku 158, prípadne možno informácie podať osobne na ktoromkoľvek oddelení PZ.



Polícia začala v sobotu (22. 3.) trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu vraždy v súvislosti s tragickým incidentom, ktorý sa stal v piatok (21. 3.) podvečer v katastri obce Ivanka pri Dunaji. Po strelnom poranení tam zahynul muž. Streľbe predchádzala hádka strelca a obete.