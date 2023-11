Polícia: Požiar bytu v Detve spôsobila manipulácia so zapaľovačom

Detva 28. novembra (TASR) - Požiar bytu na ôsmom poschodí v paneláku v Detve spôsobil páchateľ tým, že v detskej izbe manipuloval so zapaľovačom. TASR to v utorok potvrdila banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová s tým, že čo z nedbanlivosti zapálil, zatiaľ nie je známe.



Ako ďalej uviedla, pre požiar vyhorela celá detská izba i časť obývačky. "Poškodená je z jednej strany aj vonkajšia fasáda panelového domu od ôsmeho po desiate poschodie, čo je škoda za viac ako 2660 eur," objasnila.



Podľa hovorkyne oheň v pondelok (27. 11.) spôsobil všeobecné nebezpečenstvo 53 ľudí, ktorí sa v tom čase v dome nachádzali. Evakuovali ich policajti aj hasiči. Poznamenala, že polícia v Detve začala trestné stíhanie vo veci prečinu všeobecného ohrozenia.



Hovorca mesta Detva Milan Suja v utorok doplnil, že počas požiaru obyvateľov paneláku umiestnili do evakuačného autobusu hasičov. "Neskôr väčšina z nich odišla na noc k príbuzným a známym," informoval. Samospráva mala podľa jeho slov pripravenú kuchyňu a telocvičňu v Základnej škole na ulici Obrancov mieru. Pre obyvateľov aj záchranné zložky tiež zabezpečilo občerstvenie. "Náhradné ubytovanie nakoniec potrebovali iba dve obyvateľky z dvoch bytov, ktoré strávili noc v ubytovacom zariadení gymnastickej telocvične," ukončil.



Požiar bytu na ôsmom poschodí v paneláku na Ulici Obrancov v Detve sa podarilo uhasiť v pondelok (27.11.) a bytový dom ostal večer prázdny.