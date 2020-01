Polícia pracuje na prípade utýraného psa v Košiciach

Košice 2. januára (TASR) – Trestné stíhanie pre trestný čin týrania zvierat začala polícia v súvislosti s uhynutým psom v Košiciach, ktorého našli so zraneniami v ľadovej vode. Informuje o tom na sociálnej sieti s tým, že na prípade pracuje.



„Košická polícia bola v tomto prípade o náleze psa informovaná od mestských policajtov a okamžite od prijatia tohto oznámenia prebieha intenzívne vyšetrovanie. Zabezpečujeme všetky potrebné dôkazy na to, aby mohol byť tento ohavný čin v čo najkratšom čase objasnený a jeho hlavný aktér za to dostal spravodlivý trest,“ píše polícia.



O prípade informovala na sociálnej sieti odchytová organizácia z Košíc s tým, že v pondelok 30. decembra 2019 ráno boli jej pracovníci privolaní na sídlisko Nad Jazerom pôvodne k uhynutému psovi. Po príchode na miesto zistili, že na tele má bodné rany. „Pravdepodobne bol takto zranený pes dovezený na miesto a takýmto spôsobom sa ho niekto zbavil. Po zadokumentovaní sme ho vytiahli z vody, teda spopod ľadu,“ uvádza.