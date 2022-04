Pre drogovú trestnú činnosť hrozí dvom mužom až 15 rokov väzenia

Bratislava 28. apríla (TASR) - Polícia obvinila v súvislosti s drogovou trestnou činnosťou 41-ročného Jozefa Š. zo Senca a 39-ročného Vladimíra B. z Malinova. V prípade preukázania viny im hrozí trest odňatia slobody na desať až 15 rokov. Ďalším obvineným je 37-ročný Norbert N. z obce Hrubý Šúr, hrozia mu až tri roky väzenia. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.



Oboch mužov zadržali v pondelok (25.4.) v bratislavskom kraji. "Jozef Š. mal pri sebe v čase zadržania v priestoroch autoservisu a v motorovom vozidle značky Volkswagen Golf plastové vrecko s kryštalickým materiálom s hmotnosťou 9,063 g. Expertíznym skúmaním bolo zistené, že ide o metamfetamín, čo zodpovedá 90 bežným jednotlivým dávkam drogy," priblížila hovorkyňa.



Spolu s Jozefom Š. zadržali Norberta N. Pri sebe mal v čase zadržania v priestoroch autoservisu biely kryštalický materiál s hmotnosťou 111 mg. Išlo o metamfetamín, z ktorého by bolo možné vyrobiť jednu obvyklú dávku drogy.



U Vladimíra B. našli pri zadržaní, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch bývalého družstva, tubu so skleneným pohárom s obsahom zelenej sušiny. Išlo o konope s celkovou hmotnosťou 79,04 g, čo zodpovedá 158 bežným dávkam drogy, kryštalický materiál s celkovou hmotnosťou 10,591 g s obsahom účinnej látky metamfetamín, z ktorej by bolo možné pripraviť až 105 bežných dávok drogy. "Tento páchateľ sa dopúšťal skutku aj napriek tomu, že bol rozsudkom Okresného súdu Pezinok dňa 31. januára 2011 právoplatne odsúdený za spáchanie zločinu nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi," dodala Šimková.



Mužov obvinili z trestného činu výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi.