Pre futbalový zápas v Trenčíne bude v službe viac policajtov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Trenčín 26. septembra (TASR) - Zvýšený počet príslušníkov nasadí polícia do služby v súvislosti so sobotným (27. 9.) futbalovým zápasom medzi AS Trenčín a ŠK Slovan Bratislava na futbalovom štadióne v Trenčíne. Zápas označila za rizikový, zároveň deklarovala, že je naň pripravená. Informovala o tom v piatok na sociálnej sieti.

„Veliteľ bezpečnostných opatrení rozhodol o zvýšení počtu policajtov pri zabezpečení verejného poriadku. Do výkonu služby budú preto velení policajti nielen z Trenčianskeho kraja, ale aj z iných krajov Slovenska,“ uviedla polícia.

Fanúšikovia ŠK Slovan Bratislava majú podľa nej vyhradený priestor na parkovanie pod severnou tribúnou, pozdĺž celej severnej tribúny a pod západnou tribúnou, pozdĺž celej západnej tribúny. V prípade zaplnenia kapacít bude pre nich vyhradený priestor na parkovisku za mestskou plavárňou.

Polícia v súvislosti so zápasom žiada fanúšikov oboch tímov, aby sa zdržali nešportového správania a rešpektovali jej pokyny. „Vzhľadom na to, že zápas je označený ako rizikový, tresty pre výtržníkov sa zvyšujú na dvojnásobok, maximálna výška pokuty je 1000 eur v blokovom konaní,“ dodali policajti.
