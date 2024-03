Zisťovali alkohol u vodičov, uzavreli Dobšinú a košické Sídlisko KVP

Košice 20. marca (TASR) - Dopravno-bezpečnostná policajná akcia zameraná na alkohol u vodičov sa v stredu od skorých ranných hodín konala v meste Dobšiná v okrese Rožňava a v košickej mestskej časti Sídlisko KVP. "Od 4.00 h ráno policajti obsadili všetky vjazdy a výjazdy a každý jeden vodič bol podrobený dychovej skúške," informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Na Sídlisku KVP v Košiciach policajti odhalili troch previnilcov. Pri dychovej skúške "nafúkali" v prepočte 0,52, 0,58 a 0,31 promile alkoholu. V Dobšinej prichytili vodiča s 0,33 promile.



Podobná akcia na cestách Košického kraja sa uskutočnila už po tretíkrát a zakaždým polícia zistila vodičov pod vplyvom alkoholu. Týmto vodičom bola zakázaná ďalšia jazda, na mieste zadržaný vodičský preukaz a o ich ďalšom osude rozhodne správny orgán.



"Cieľom týchto kontrol je odfiltrovať práve nezodpovedných vodičov, ktorí si sadnú za volant pod vplyvom alkoholu, od zodpovedných vodičov, ktorí sa chcú bezpečne dostať do cieľa svojej cesty," povedal zástupca riaditeľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Ladislav Héžel.



V stredu do 8.00 h pokračovala celokrajská osobitná kontrola. Policajti počas nej v okrese Michalovce odhalili ďalších dvoch vodičov s pozitívnou dychovou skúškou, a to s hodnotou do jedného promile.



Ešte v utorok (19. 3.) policajti na cestách Košického kraja zistili troch opitých vodičov. Jeden z nich v obci Budkovce v okrese Michalovce krátko pred 16.00 h "nafúkal" 2,35 promile a pri opakovanej skúške až 2,58 promile.



"Kontroly budú pokračovať. Budeme ich vykonávať dovtedy, kým vodiči nepochopia, že si za volant nemôžu sadnúť pod vplyvom alkoholu," uviedol riaditeľ KR PZ v Košiciach Štefan Mulik.