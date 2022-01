Polícia pre napadnutie dievčaťa začala trestné stíhanie vo veci lúpeže

Bratislava 6. januára (TASR) - Polícia pre napadnutie 11-ročného dievčaťa v Miloslavove začala trestné stíhanie vo veci lúpeže. Zároveň nevylúčila, že môže dôjsť k prekvalifikovaniu skutkovej podstaty trestného činu. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



"Prípadom sa od začiatku intenzívne zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci, ktorí vo veci vykonávajú všetky potrebné procesné úkony v zmysle zákona, ktorých cieľom je náležité objasnenie tejto trestnej veci," spresnila polícia. Pre citlivosť prípadu odmieta zatiaľ o prípade poskytnúť bližšie informácie.



Uistila však, že prípadu venujú náležitú pozornosť. "Medializované informácie o pôsobení organizovanej skupiny takzvaného 'detského gangu' v obci potvrdiť nemôžeme. Rovnako neevidujeme zo strany občanov doposiaľ žiadne oznámenie alebo podanie, ktoré by sa týkalo takéhoto konania 'gangu' v uvedenej obci ani v blízkom okolí," dodala polícia.



Dievča mali podľa medializovaných informácií napadnúť, opiť a vyzliecť 2. januára v Miloslavove jej kamaráti. Incident si mali nakrútiť na telefón a zverejniť na sociálnych sieťach. Celé sa to malo odohrať v obci v areáli bývalého družstva. Na zverejnenom videu by mali byť 14-, 15- a 16-ročné deti. Podľa medializovaných informácií takýto prípad by nemal byť jediný a táto skupina už zaútočila na deti aj v minulosti.