Tri ženy z Medzilaboriec kradli elektrickú energiu

Medzilaborce 15. júna (TASR) – Škodu vo výške viac ako 1440 eur spôsobila spoločnosti zabezpečujúcej dodávku elektrickej energie trojica žien z Medzilaboriec. Za nelegálny odber elektriny ženy polícia obvinila z trestného činu krádeže, informovala o tom prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.



"Každá zo žien vo svojej domácnosti v rozpore so zákonom uskutočňovala neoprávnený odber elektriny. Z distribučnej siete sa vodičom napojili priamo do elektroinštalácie svojho bytu a energia, ktorú potom odoberali, nebola meraná, teda ani im nebola fakturovaná," priblížila s tým, že žiadna z trojice obvinených nemala s distribučnou spoločnosťou ani uzatvorenú zmluvu o pripojení. Neoprávnený odber mali ženy vo veku 35, 42 a 54 rokov realizovať od októbra 2020 do apríla tohto roka. Obvinené sú stíhané na slobode.