VODIČI, POZOR: Pre opravu cesty I/9 bude obmedzená doprava

Drietoma 28. februára (TASR) - Vodiči sa musia od soboty (1. 3.) od 6.00 h pripraviť na dopravné obmedzenie na ceste I/9 pri obci Drietoma v Trenčianskom okrese. Dôvodom je oprava cesty. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



Doprava bude obmedzená od 1. marca od 6.00 h do utorka 15. apríla do 24.00 h a od 26. apríla od 6.00 h do 15. júna do 24.00 h. Národná diaľničná spoločnosťou bude opravovať povrch vozovky cesty I/9 na úseku Drietoma 11,500 - 11,800 kilometra a 10,600 - 11,000 kilometra.



"Doprava na ceste I/9 v uvedených úsekoch bude riadená prenosnou svetelnou signalizáciou a prenosným dopravným značením. Žiadame účastníkov cestnej premávky o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a sledovanie situácie v cestnej premávke," pripomenula polícia.