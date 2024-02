Pre protestné jazdy farmárov sa obmedzenia nevyhnú ani Bratislave

Bratislava 21. februára (TASR) - Celoeurópsky protest farmárov, poľnohospodárov a potravinárov sa vo štvrtok (22. 2.) nevyhne ani Bratislave. V hlavnom meste je zhromaždenie avizované od 9.00 do 15.00 h a vyžiada si dopravné obmedzenia. Situáciu bude monitorovať štátna i mestská polícia. Operatívne bude reagovať aj Dopravný podnik Bratislava (DPB).



Trasa protestnej jazdy by mala viesť zo Seneckej cesty cez Rožňavskú, Trnavskú, Šancovú a Štefánikovu ulicu a Palisády a späť. Ďalší účastníci zhromaždenia sa pripoja z Trnavského mýta a presúvať sa budú od Lieskovskej cesty Ulicou Svornosti, Slovnaftskou a Bajkalskou ulicou, Trnavskou cestou, Šancovou a Štefánikovou ulicou na Palisády a späť.



"Avizované sú rozsiahle kolóny po celej trase poľnohospodárov presúvajúcich sa s technikou," pripomína bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková. Polícia preto žiada vodičov, aby rešpektovali jej pokyny a ak je to možné, využili alternatívne trasy.



S obmedzeniami v cestnej premávke treba počítať aj na ďalších trasách. Na Štefánikovej ulici smerom na Hodžovo námestie môže dôjsť od 10.00 h k obmedzeniu pravého jazdného pruhu. Od 10.30 h môže dôjsť k obmedzeniam na Palisádach smerom k Národnej rade SR i z Námestia Alexandra Dubčeka od Mudroňovej ulice smerom na Palisády.



Na možné dočasné dopravné obmedzenia sa pripravuje aj DPB. Prioritou mestského dopravcu bude zabezpečovať premávku mestskej hromadnej dopravy (MHD) do poslednej možnej chvíle a minimalizovať dosah obmedzení na cestujúcich. "Linky MHD v dotknutých úsekoch preto neplánujeme odkloniť skôr, než to bude potrebné," uviedol pre TASR hovorca DPB Jozef Vozár.



Na trolejbusové linky premávajúce úsekom, kde je naplánované štvrtkové zhromaždenie, vypraví mestský dopravca vozidlá s alternatívnym pohonom. Vďaka tomu ich v prípade možných uzáver bude vedieť odkloniť na iné trasy. Pre aktuálne informácie odporúča dopravný podnik cestujúcim sledovať webovú stránku, informačné tabule priamo na zastávkach či v interiéroch vozidiel na informačných displejoch.



Členovia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory sa pripoja k celoeurópskym protestom farmárov, poľnohospodárov a potravinárov. Chcú tak vyjadriť svoju nespokojnosť s rozhodnutiami Európskej únie. Na cesty prvej, druhej i tretej triedy po celom Slovensku vyrazí vo štvrtok 4000 farmárov s viac ako 2200 kusmi poľnohospodárskej techniky. Súčasťou protestu je aj blokácia dvoch hraničných priechodov.