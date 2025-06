TVORIA SA KOLÓNY: Premávka pri Ružomberku je riadená striedavo

Ružomberok 20. júna (TASR) - Pre rekonštrukciu mosta v časti Podsuchá v okrese Ružomberok je premávka vedená v jednom jazdnom pruhu a striedavo riadená svetelnou signalizáciou. Žilinská krajská polícia na to upozorňuje vodičov na sociálnej sieti.



„Vzhľadom k tejto situácii sa v oboch smeroch na Ružomberok aj na Banskú Bystricu tvoria kolóny so zdržaním do 20 minút. Žiadame vodičov, aby využívali obchádzkové trasy,“ uviedli policajti.