Polícia: Pre silný vietor a sneženie je pri Poprade znížená rýchlosť

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Na nedeľu vydal SHMÚ aj výstrahu prvého stupňa pred snežením pre celý kraj.

Autor TASR
Prešov 11. januára (TASR) - Polícia upozorňuje, že v okrese Poprad, na diaľnici D1 od Mengusoviec po Važec, je znížená rýchlosť na 100 km/h z dôvodu silného vetra a sneženia. V ostatných okresoch sú cesty zjazdné, bez obmedzení. Informovala o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.

Polícia tiež uviedla, že pre okres Kežmarok vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) výstrahu prvého stupňa pred výskytom sneženia, vetra, nízkych teplôt a výstrahu druhého stupňa pred tvorbou snehových jazykov a závejov. Na nedeľu vydal SHMÚ aj výstrahu prvého stupňa pred snežením pre celý kraj. „Zvýšte opatrnosť na cestách a pri pohybe vonku a na horách,“ dodala polícia.
