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Polícia pred podujatím Prelomenie Hrona skontrolovala zbrane

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Maják, ilustračné foto 14.02.2025. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Polícia preverila zbrane používané počas dobových rekonštrukcií, ako aj oprávnenia potrebné na ich držbu a používanie.

Autor TASR
Veľké Kozmálovce 25. júla (TASR) - Policajti pred začiatkom podujatia Prelomenie Hrona vo Veľkých Kozmálovciach vykonali kontrolu zbraní a dychové skúšky u účastníkov historických ukážok. Cieľom bolo zabezpečiť bezpečný priebeh podujatia. Nitrianska krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Polícia preverila zbrane používané počas dobových rekonštrukcií, ako aj oprávnenia potrebné na ich držbu a používanie. Kontrolou prešli aj účastníci vystupujúci v dobových vojenských uniformách.

Súčasťou bezpečnostných opatrení boli aj dychové skúšky na prítomnosť alkoholu. Vo všetkých prípadoch boli výsledky negatívne. „Bez ohľadu na to, či ide o minulosť alebo budúcnosť, za volantom aj pri manipulácii so zbraňou patrí alkohol bokom,“ pripomenula polícia.

Podľa nej zodpovedný prístup účastníkov prispieva k bezpečnému priebehu podujatia. Polícia zároveň zdôraznila, že bezpečnosť a zodpovednosť sú pri organizovaní podobných akcií prioritou.
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