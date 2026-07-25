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Polícia pred podujatím Prelomenie Hrona skontrolovala zbrane
Polícia preverila zbrane používané počas dobových rekonštrukcií, ako aj oprávnenia potrebné na ich držbu a používanie.
Autor TASR
Veľké Kozmálovce 25. júla (TASR) - Policajti pred začiatkom podujatia Prelomenie Hrona vo Veľkých Kozmálovciach vykonali kontrolu zbraní a dychové skúšky u účastníkov historických ukážok. Cieľom bolo zabezpečiť bezpečný priebeh podujatia. Nitrianska krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Polícia preverila zbrane používané počas dobových rekonštrukcií, ako aj oprávnenia potrebné na ich držbu a používanie. Kontrolou prešli aj účastníci vystupujúci v dobových vojenských uniformách.
Súčasťou bezpečnostných opatrení boli aj dychové skúšky na prítomnosť alkoholu. Vo všetkých prípadoch boli výsledky negatívne. „Bez ohľadu na to, či ide o minulosť alebo budúcnosť, za volantom aj pri manipulácii so zbraňou patrí alkohol bokom,“ pripomenula polícia.
Podľa nej zodpovedný prístup účastníkov prispieva k bezpečnému priebehu podujatia. Polícia zároveň zdôraznila, že bezpečnosť a zodpovednosť sú pri organizovaní podobných akcií prioritou.
Polícia preverila zbrane používané počas dobových rekonštrukcií, ako aj oprávnenia potrebné na ich držbu a používanie. Kontrolou prešli aj účastníci vystupujúci v dobových vojenských uniformách.
Súčasťou bezpečnostných opatrení boli aj dychové skúšky na prítomnosť alkoholu. Vo všetkých prípadoch boli výsledky negatívne. „Bez ohľadu na to, či ide o minulosť alebo budúcnosť, za volantom aj pri manipulácii so zbraňou patrí alkohol bokom,“ pripomenula polícia.
Podľa nej zodpovedný prístup účastníkov prispieva k bezpečnému priebehu podujatia. Polícia zároveň zdôraznila, že bezpečnosť a zodpovednosť sú pri organizovaní podobných akcií prioritou.