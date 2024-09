Polícia: Premávku pod Strečnom od pondelka opäť čiastočne obmedzia

Strečno 15. septembra (TASR) - Premávka na ceste prvej triedy pod Strečnom bude od pondelka 16. septembra do nedele 29. septembra od 7.00 h do 17.00 h riadená čiastočne svetelnou signalizáciou. Doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu. Na sociálnej sieti o tom v nedeľu informovala žilinská krajská polícia.



"Keďže sa v úseku vytvárajú kolóny, opäť pripomíname obchádzkové trasy. V prípade potreby budeme premávku usmerňovať," dodali policajti.



Na svahu nad cestou medzi Strečnom a Dubnou Skalou robia už niekoľko týždňov sanačné práce. Súvisia s nimi dopravné obmedzenia. Sanácia nestabilného svahu na kilometrovom úseku cesty vedúcej Strečnianskou úžinou bude stáť približne 3,5 milióna eur. Dodávateľ sa zaviazal vykonať dohodnutý rozsah diela do konca novembra.