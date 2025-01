NAHÁŇAČKA V STUPAVE: Nadrogovaný 16-ročný mladík zastavil až po náraze

Bratislava/Stupava 13. januára (TASR) - Malackí policajti počas štvrtkovej (9. 1.) nočnej služby spozorovali osobné auto, ktorému pri jazde zo Stupavy do Bratislavy neustále svietili brzdové svetlá. Vodič vozidla policajtom odmietol zastaviť a namiesto toho im začal unikať naspäť do Stupavy. Auto šoféroval 16-ročný mladík z okresu Bratislava IV, voči ktorému bola vyvodená zodpovednosť. TASR o tom v pondelok informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová.



"Počas jazdy cez poľnú cestu v blízkosti Devínskeho jazera policajti využili svoje zákonné oprávnenie a štyrikrát použili varovný výstrel do vzduchu, avšak ani na toto vodič nereagoval. Vozidlo smerovalo naspäť do mesta Stupava, kde pri autobusovej stanici vodič nezvládol vedenie a narazil do vyvýšeného betónového obrubníka, na ktorom prerazil pneumatiku," uviedla Bartošová.



Ako hovorkyňa dodala, vodiča policajti podrobili testu na drogy, ktorý mal pozitívny výsledok na marihuanu, čo potvrdil aj odber biologického materiálu.