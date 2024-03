Polícia prerušila vyšetrovanie vlaňajšieho požiaru v Banskej Štiavnici

Banská Štiavnica 14. marca (TASR) - Polícia prerušila vyšetrovanie príčin vlaňajšieho ničivého požiaru budov v Banskej Štiavnici. Pre TASR to potvrdila banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková, upozornila na to televízia Markíza.



Trestné stíhanie prerušili, pretože vykonaným vyšetrovaním sa nepodarilo zistiť skutočnosti, ktoré umožňujú vzniesť obvinenie konkrétnej osobe. "Najpravdepodobnejšou príčinou vzniku požiaru bol skrat na elektroinštalácii v budove Banky lásky," objasnila hovorkyňa.



Požiar v historickom centre Banskej Štiavnice vypukol vlani 18. marca dopoludnia v jednej z historických budov, postupne sa rozšíril a poškodil sedem objektov. Na transparentný účet, ktorý mesto Banská Štiavnica zriadilo v marci minulého roka s cieľom pomoci odstraňovania následkov ničivého požiaru, môžu záujemcovia prispieť ešte do konca tohto marca.



K 21. februáru tohto roka bol na účte zostatok vo výške takmer 260.000 eur, tieto prostriedky chce samospráva použiť na rekonštrukciu Szitnayovského domu, respektíve úpravu okolitých priestorov znehodnotených pri požiari.