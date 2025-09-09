Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia prešetruje nehodu kamiónu na diaľnici D2 v smere do Česka

Maják, ilustračné foto 14.02.2025. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Bratislava 9. septembra (TASR) - Dopravní policajti aktuálne dokumentujú okolnosti dopravnej nehody, ku ktorej došlo na diaľnici D2 v smere do Českej republiky. Na približne 28. kilometri tam havaroval kamión.

Podľa doposiaľ zistených informácií sa vodič dostatočne nevenoval vedeniu nákladného vozidla, následkom čoho došlo k jeho nárazu do zvodidiel,“ uviedla polícia na sociálnej sieti. „Pri nehode utrpel vodič kamióna ľahké zranenia. Dychová skúška skončila s negatívnym výsledkom,“ dodali policajti.

Vyzvali zároveň vodičov na zvýšenú opatrnosť pri prejazde daným úsekom, premávku v ňom presmerovali do ľavého jazdného pruhu.
