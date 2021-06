Polícia prešetruje nehody traktorov, pri ktorých zomreli dvaja ľudia

Vyhne/Pleš 2. júna (TASR) – V Banskobystrickom kraji došlo počas jedného týždňa k dvom takmer totožným smrteľným nehodám spôsobeným prevrátením traktora. Na sociálnej sieti na to upozornilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



V obci Vyhne v okrese Žiar nad Hronom došlo k smrteľnej nehode v pondelok (31. 5.) vo večerných hodinách. „Vodič traktora v stúpaní do kopca z nezistených príčin zišiel v šmyku cúvaním do priekopy, kde sa traktor prevrátil,“ informovala polícia s tým, že 66-ročný muž utrpel ťažké zranenia, ktorým na mieste podľahol.



Rovnaký incident sa stal vo štvrtok (27. 5.) v obci Pleš v Lučeneckom okrese. Vodič traktora s prívesným vozíkom mal v stúpaní do kopca podľa polície z nezistených príčin vybočiť zo stopy, následkom čoho sa traktor prevrátil. Po príchode príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na miesto nehody už 80-ročný muž nejavil žiadne známky života.



„Polícia v obidvoch prípadoch začala trestné stíhanie za usmrtenie a nariadená bola súdna pitva, pri ktorej budú u nebohých vodičov skúmať aj prípadné požitie alkoholu,“ uviedla polícia.