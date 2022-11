Polícia preverí financovanie kampane kandidáta na primátora R.Kusého

Bratislava 11. novembra (TASR) - Polícia preverí financovanie volebnej kampane neúspešného kandidáta na primátora Bratislavy Rudolfa Kusého. V piatok to potvrdil policajný prezident Štefan Hamran.



Mimoparlamentné hnutie KDH a Kusý, ktorý je dosluhujúcim starostom bratislavského Nového Mesta, mali podľa Denníka N v kampani utajiť sponzorov. Líder KDH Milan Majerský v rozhovore pre denník uviedol, že Kusý na kampaň dostal aj peniaze od darcov, ktorých nevidno na transparentných účtoch strán. Na Kusého účte sa objavilo 80.000 eur od KDH, ktoré však podľa Majerského neboli peniaze hnutia.



Majerský vo svojej piatkovej reakcii povedal, že v rozhovore neuviedol presné informácie. "Zároveň platí, čo som povedal, že všetky príspevky finančného charakteru musia byť transparentné a určite aj sú transparentné," skonštatoval. KDH podľa jeho slov prijalo tento rok dary v celkovej výške 219.000 eur od vyše 120 darcov, ktoré použili aj na volebné kampane ich kandidátov. Hnutie si na voľby zobralo aj pôžičku vo výške 100.000 eur.



Líder KDH tvrdí, že podporili kampaň spoločného kandidáta na primátora v Bratislave, podobne ako ďalších kandidátov po celom Slovensku z darov, respektíve pôžičky a nie z financií, ktoré majú zo štátneho rozpočtu. "Kampaň Kusého podporilo KDH sumou 105.000 eur. V tom je zarátaný aj dar od Rudolfa Hrubého vo výške 25.000 eur, ktorý sme dostali v posledný týždeň pred voľbami s určením na túto konkrétnu kampaň. Je to zároveň najvyšší dar, aký sme tento rok dostali," uviedol Majerský. Avizuje prípravu záverečnej správy zo spojených volieb podľa platnej legislatívy. "Rovnako každý rok zverejňujeme výročnú správu, ktorej súčasťou je aj kompletný zoznam darcov a správa audítora," podotkol.



Kusý v septembri pre TASR deklaroval, že financovanie jeho kampane je transparentné. "Celá moja kampaň je financovaná prostredníctvom transparentných účtov politických strán, ktoré podporili moju kandidatúru," uviedol s tým, že informácie sa dajú ľahko overiť. Taktiež tvrdil, že čerpanie finančných prostriedkov následne prebieha v súlade so zákonmi a predpismi SR.



V októbrových spojených samosprávnych voľbách Kusého podporovali strany a hnutia Sme rodina, KDH, Za ľudí, Dobrá voľba a Umiernení, Aliancia. Neskôr sa k ním pridal aj Hlas-SD. V boji o post bratislavského primátora skončil druhý so ziskom 27,72 percenta hlasov. Funkciu primátora hlavného mesta obhájil Matúš Vallo, ktorý vo voľbách získal 60,20 percenta hlasov.