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RADAR, KTORÝ VYPÍNA MOTORY? Toto hovorí polícia
Polícia vyzýva verejnosť, aby si informácie overovala z dôveryhodných zdrojov a nepomáhala šíriť nepravdivé správy.
Autor TASR
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Michalovce 9. júna (TASR) - Polícia upozorňuje na nepravdivú informáciu, ktorá sa šíri sociálnymi sieťami. Podľa nej sa má na ceste v smere z Michaloviec na Veľké Kapušany nachádzať „vojenský radar“, ktorý počas jazdy vypína motory vozidlám alebo motocyklom. Ako informovali na sociálnej sieti, policajti tieto tvrdenia preverili a nejde o reálnu hrozbu.
„Šírenie ničím nepodložených informácií môže zbytočne vyvolávať strach, neistotu a paniku medzi vodičmi aj verejnosťou,“ uviedla polícia. Dodali tiež, že ak má niekto relevantné informácie, môže ich oznámiť na telefónnom čísle 158. Verejnosť vyzýva, aby si informácie overovala z dôveryhodných zdrojov a nepomáhala šíriť nepravdivé správy.
„Šírenie ničím nepodložených informácií môže zbytočne vyvolávať strach, neistotu a paniku medzi vodičmi aj verejnosťou,“ uviedla polícia. Dodali tiež, že ak má niekto relevantné informácie, môže ich oznámiť na telefónnom čísle 158. Verejnosť vyzýva, aby si informácie overovala z dôveryhodných zdrojov a nepomáhala šíriť nepravdivé správy.