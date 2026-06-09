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RADAR, KTORÝ VYPÍNA MOTORY? Toto hovorí polícia

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Policajný radar na meranie prekročenia povolenej rýchlosti vozidiel. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Polícia vyzýva verejnosť, aby si informácie overovala z dôveryhodných zdrojov a nepomáhala šíriť nepravdivé správy.

Autor TASR
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Michalovce 9. júna (TASR) - Polícia upozorňuje na nepravdivú informáciu, ktorá sa šíri sociálnymi sieťami. Podľa nej sa má na ceste v smere z Michaloviec na Veľké Kapušany nachádzať „vojenský radar“, ktorý počas jazdy vypína motory vozidlám alebo motocyklom. Ako informovali na sociálnej sieti, policajti tieto tvrdenia preverili a nejde o reálnu hrozbu.

Šírenie ničím nepodložených informácií môže zbytočne vyvolávať strach, neistotu a paniku medzi vodičmi aj verejnosťou,“ uviedla polícia. Dodali tiež, že ak má niekto relevantné informácie, môže ich oznámiť na telefónnom čísle 158. Verejnosť vyzýva, aby si informácie overovala z dôveryhodných zdrojov a nepomáhala šíriť nepravdivé správy.

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