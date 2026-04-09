Štvrtok 9. apríl 2026Meniny má Milena
Polícia preverovala areál Bukózy, využila aj vrtuľník s termovíziou

Na snímke hlavná brána do bývalého areálu Bukóza Holding v obci Hencovce v okrese Vranov nad Topľou.. Foto: TASR - Roman Hanc

Autor TASR
Hencovce 9. apríla (TASR) - Preventívno-bezpečnostnú akciu s názvom „Bukóza 3“ realizovala polícia v utorok (7. 4.) v noci v areáli bývalého podniku Bukóza Holding. Na monitorovanie areálu a jeho okolia nasadili aj vrtuľník vybavený termovíziou, ktorý umožnil sledovať pohyb osôb aj v noci. Počas akcie nezaznamenali protiprávne konanie. Prešovská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Do akcie sa zapojilo 25 policajtov z rôznych zložiek Policajného zboru. Súčasťou nasadenia boli aj služobné psy, traja príslušníci Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR a dvaja príslušníci Žandárskeho zboru. „Počas akcie nebolo v areáli ani v jeho okolí zaznamenané žiadne protiprávne konanie, ani pohyb podozrivých osôb,“ uviedla polícia.

Pri policajnej akcii koncom februára s názvom Bukóza v areáli bývalej celulózky obmedzili policajti pri páchaní majetkovej protiprávnej činnosti osobnú slobodu 30 ľuďom. Do akcie sa zapojilo 80 policajtov, pri monitorovaní priestoru využili aj drony.

