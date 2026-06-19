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Polícia preverovala údajné lákanie detí do auta
Na základe doposiaľ zistených skutočností nebolo preukázané žiadne protiprávne konanie.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 19. júna (TASR) - Policajti preverili oznámenie o údajnom lákaní detí do vozidla neznámou osobou v jednej z obcí v okrese Bánovce nad Bebravou. Konali tak na základe príspevku na sociálnej sieti, protiprávne konanie nezistili. TASR o tom v piatok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
„Polícia preverila všetky dostupné informácie, vykonala šetrenie kamerových záznamov svedkov, ako aj vodiča predmetnej dodávky. Na základe doposiaľ zistených skutočností nebolo preukázané žiadne protiprávne konanie ani okolnosti nasvedčujúce ohrozeniu detí alebo iných osôb,“ uviedla Krajčíková.
Občanov polícia v tejto súvislosti opätovne žiada, aby ju v prípade podozrenia na protiprávne konanie, ohrozenie bezpečnosti alebo iné závažné udalosti, bezodkladne kontaktovali na bezplatnom čísle 158 alebo osobne na najbližšom útvare. „Včasné oznámenie nám umožňuje operatívne preveriť všetky okolnosti a prijať potrebné opatrenia,“ podotkla Krajčíková.
Šírenie neoverených informácií prostredníctvom sociálnych sietí môže podľa nej vyvolávať zbytočné znepokojenie verejnosti a sťažovať objektívne preverovanie oznámených skutočností.
„Polícia preverila všetky dostupné informácie, vykonala šetrenie kamerových záznamov svedkov, ako aj vodiča predmetnej dodávky. Na základe doposiaľ zistených skutočností nebolo preukázané žiadne protiprávne konanie ani okolnosti nasvedčujúce ohrozeniu detí alebo iných osôb,“ uviedla Krajčíková.
Občanov polícia v tejto súvislosti opätovne žiada, aby ju v prípade podozrenia na protiprávne konanie, ohrozenie bezpečnosti alebo iné závažné udalosti, bezodkladne kontaktovali na bezplatnom čísle 158 alebo osobne na najbližšom útvare. „Včasné oznámenie nám umožňuje operatívne preveriť všetky okolnosti a prijať potrebné opatrenia,“ podotkla Krajčíková.
Šírenie neoverených informácií prostredníctvom sociálnych sietí môže podľa nej vyvolávať zbytočné znepokojenie verejnosti a sťažovať objektívne preverovanie oznámených skutočností.