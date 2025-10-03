< sekcia Regióny
BOMBOVÁ HROZBA V MICHALOVSKEJ NEMOCNICI: Polícia vykonáva opatrenia
Na mieste udalosti sa nachádza aj psovod so služobným psom špeciálne vycvičeným na vyhľadávanie výbušnín a momentálne prebiehajú pyrotechnické prehliadky priestorov nemocnice.
Autor TASR,aktualizované
Michalovce 3. októbra (TASR) - Polícia aktuálne preveruje bombovú hrozbu v nemocnici v Michalovciach. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová pre TASR potvrdila, že polícia okolie nemocnice zabezpečila proti vstupu nepovolaným osobám do jej blízkosti a v súčasnej dobe sa vykonávajú potrebné bezpečnostné opatrenia.
„Na mieste udalosti sa nachádza aj psovod so služobným psom špeciálne vycvičeným na vyhľadávanie výbušnín a momentálne prebiehajú pyrotechnické prehliadky priestorov nemocnice,“ doplnila hovorkyňa s tým, že pre prebiehajúce úkony na mieste podrobnejšie informácie zatiaľ nie je možné poskytnúť.
