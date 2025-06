Polícia preveruje nález osobných vecí pri vodnej nádrži Prusy

Bánovce nad Bebravou 30. júna (TASR) - Polícia preveruje okolnosti v súvislosti s nálezom vecí pri vodnej nádrži Prusy v Bánovciach nad Bebravou. Nevylúčila, že by mohlo ísť o prípad utopenia. TASR o tom v pondelok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.



Oznámenie o náleze osobných vecí, pri ktorých sa nenachádzala žiadna osoba, prijali policajti v pondelok na linku tiesňového volania. „Po prijatí oznámenia policajti z Okresného riaditeľstva Policajného zboru (PZ) z Bánoviec nad Bebravou v spolupráci s príslušníkmi poriečneho oddelenia a Hasičského a záchranného zboru kontrolujú okolie vodnej nádrže, ako aj vodnú plochu,“ uviedla Klenková.



Polícia podľa nej v súčasnosti preveruje viacero možných verzií vrátane tej, že by mohlo ísť aj o prípad utopenia. „Táto verzia sa však doposiaľ nepotvrdila. Prípadom sa intenzívne zaoberáme,“ doplnila.



Policajti v tejto súvislosti žiadajú občanov, aby v prípade akýchkoľvek relevantných informácií, ktoré by mohli prispieť k objasneniu prípadu, kontaktovali najbližšie oddelenie PZ alebo bezplatnú linku 158.