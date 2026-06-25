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OZBROJENÝ MUŽ: Mal sa pohybovať v blízkosti školy v Bratislave
Policajti aktuálne preverujú hodnovernosť tohto oznámenia.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 25. júna (TASR) - Bratislavská krajská polícia preveruje hodnovernosť oznámenia o údajne ozbrojenom mužovi v blízkosti Základnej školy na Pankúchovej ulici v Bratislave. Vo štvrtok mali neznámeho muža spozorovať žiaci školy so zbraňou v ruke, pričom mali údajne počuť aj výstrely. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.
Polícia prijala túto informáciu vo štvrtok po 13.00 h. „Viaceré hliadky pohotovostnej motorizovanej jednotky, ako aj policajtov Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V boli okamžite vyslané na miesto a vykonali potrebné úkony zamerané na ochranu života a zdravia,“ uviedol Szeiff. Policajti aktuálne preverujú hodnovernosť tohto oznámenia. „Informácie, ktoré doteraz prijali, neboli doposiaľ na mieste vykonanými opatreniami polície potvrdené,“ povedal policajný hovorca. Ako dodal, bezprostredné nebezpečenstvo pre verejnosť aktuálne nehrozí.
Pri udalosti zasahujú aj hliadky Mestskej polície (MsP) v Bratislave. „Policajný zbor si vyžiadal aj naše hliadky, ktoré spolupracujú pri hľadaní muža so zbraňou,“ povedal pre TASR vedúci oddelenia komunikácie MsP Peter Borko s tým, že podľa jeho informácií sa hodnovernosť oznámenia udalosti zatiaľ nepotvrdila.
V tejto súvislosti sa polícia obracia aj na verejnosť. Ak občania disponujú akýmikoľvek informáciami týkajúcimi sa predmetného oznámenia, prípadne spozorovali v blízkosti uvedenej lokality pohyb osoby so zbraňou, polícia ich žiada, aby ju kontaktovali na bezplatnom čísle 158.
Polícia prijala túto informáciu vo štvrtok po 13.00 h. „Viaceré hliadky pohotovostnej motorizovanej jednotky, ako aj policajtov Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V boli okamžite vyslané na miesto a vykonali potrebné úkony zamerané na ochranu života a zdravia,“ uviedol Szeiff. Policajti aktuálne preverujú hodnovernosť tohto oznámenia. „Informácie, ktoré doteraz prijali, neboli doposiaľ na mieste vykonanými opatreniami polície potvrdené,“ povedal policajný hovorca. Ako dodal, bezprostredné nebezpečenstvo pre verejnosť aktuálne nehrozí.
Pri udalosti zasahujú aj hliadky Mestskej polície (MsP) v Bratislave. „Policajný zbor si vyžiadal aj naše hliadky, ktoré spolupracujú pri hľadaní muža so zbraňou,“ povedal pre TASR vedúci oddelenia komunikácie MsP Peter Borko s tým, že podľa jeho informácií sa hodnovernosť oznámenia udalosti zatiaľ nepotvrdila.
V tejto súvislosti sa polícia obracia aj na verejnosť. Ak občania disponujú akýmikoľvek informáciami týkajúcimi sa predmetného oznámenia, prípadne spozorovali v blízkosti uvedenej lokality pohyb osoby so zbraňou, polícia ich žiada, aby ju kontaktovali na bezplatnom čísle 158.