Polícia preveruje podozrenie z vraždy v okrese Gelnica
Nájdená bola jedna osoba bez známok života.
Autor TASR
Gelnica 5. februára (TASR) - Vo štvrtok nadránom došlo v okrese Gelnica k násilnej trestnej činnosti. Nájdená bola jedna osoba bez známok života. Polícia vec preveruje ako podozrenie z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Pre TASR to potvrdila košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.
Vec si prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach. „Vzhľadom na úkony, ktoré naďalej prebiehajú na mieste činu, nateraz nie je možné poskytnúť viac informácií,“ uviedla.
