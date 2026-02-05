Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 5. február 2026Meniny má Agáta
< sekcia Regióny

Polícia preveruje podozrenie z vraždy v okrese Gelnica

.
Snímka z miesta činu. Foto: Facebook Polícia SR - Košický kraj

Nájdená bola jedna osoba bez známok života.

Autor TASR
Gelnica 5. februára (TASR) - Vo štvrtok nadránom došlo v okrese Gelnica k násilnej trestnej činnosti. Nájdená bola jedna osoba bez známok života. Polícia vec preveruje ako podozrenie z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Pre TASR to potvrdila košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.

Vec si prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach. „Vzhľadom na úkony, ktoré naďalej prebiehajú na mieste činu, nateraz nie je možné poskytnúť viac informácií,“ uviedla.



.

Neprehliadnite

V škole v Novom Meste nad Váhom sa strieľalo, dvoch žiakov ošetrovali

SKVELÁ ŽILINA: V šestnásťfinále mládežníckej LM zdolala Liverpool 2:1

Prezident prijal poverovacie listiny od veľvyslancov Ruska a Izraela

Trump podpísal rozpočtový zákon, shutdown sa tak končí