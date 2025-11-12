< sekcia Regióny
Polícia preveruje podozrenie zo znásilnenia dievčaťa v okrese Trebišov
Pre TASR to uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.
Autor TASR
Trebišov 12. novembra (TASR) - Polícia preveruje podozrenie zo znásilnenia a násilného držania mladého dievčaťa v okrese Trebišov. Pre TASR to uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová. Na prípad upozornil portál tvnoviny.sk.
„Nateraz môžem potvrdiť, že polícia vykonáva všetky potrebné úkony smerujúce nielen k náležitému objasneniu skutku, ale aj k získaniu nevyhnutného dôkazového materiálu, ktorý bude nápomocný pri ďalšom vyšetrovaní,“ uviedla s tým, že policajti sa prípadu intenzívne venujú a nateraz skutok preverujú ako podozrenie zo spáchania trestného činu znásilnenia v súbehu s prečinom obmedzovania osobnej slobody.
Illésová spresnila, že polícia nateraz nebude poskytovať bližšie informácie vzhľadom na možné zmarenie ďalších vyšetrovacích úkonov aj citlivosť prípadu.
