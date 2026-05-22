PODOZRIVÁ SMRŤ V NITRE: Telo našli v opustenej budove
Policajti prijali oznámenie o náleze osoby bez známok života v jednej z opustených budov.
Autor TASR
Nitra 22. mája (TASR) - Nitrianska polícia preveruje podozrivé úmrtie osoby v Nitre. Policajti momentálne vykonávajú prvotné úkony na mieste činu. Udalosť preverujú v súvislosti s podozrením na násilný trestný čin, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Policajti prijali oznámenie o náleze osoby bez známok života v jednej z opustených budov. Tá sa podľa svedkov nachádza neďaleko nákupného centra v blízkosti rieky. Drevený domček je opáskovaný, na mieste sa okrem polície nachádza aj obhliadajúci lekár. Bližšie informácie polícia poskytne, keď to situácia dovolí.
