Piatok 22. máj 2026
PODOZRIVÁ SMRŤ V NITRE: Telo našli v opustenej budove

Autor TASR
Nitra 22. mája (TASR) - Nitrianska polícia preveruje podozrivé úmrtie osoby v Nitre. Policajti momentálne vykonávajú prvotné úkony na mieste činu. Udalosť preverujú v súvislosti s podozrením na násilný trestný čin, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Policajti prijali oznámenie o náleze osoby bez známok života v jednej z opustených budov. Tá sa podľa svedkov nachádza neďaleko nákupného centra v blízkosti rieky. Drevený domček je opáskovaný, na mieste sa okrem polície nachádza aj obhliadajúci lekár. Bližšie informácie polícia poskytne, keď to situácia dovolí.

