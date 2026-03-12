< sekcia Regióny
Polícia preveruje svoj zákrok voči mladistvým v Soblahove
Natália Svítková z mimoparlamentnej strany Demokrati s odvolaním sa na zdroje z prostredia trenčianskej nemocnice upozornila, že po policajnom zákroku mali dvaja chlapci skončiť v nemocnici.
aktualizované
Soblahov 12. marca (TASR) - Polícia preveruje svoj zákrok voči mladistvým, ktorí sa 28. februára pokúsili vykradnúť balíkomat v Soblahove (okres Trenčín). Kontrolu nariadil riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) Trenčín, Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) začal v prípade trestné stíhanie pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa. Vyplýva to z vyjadrení vedúcej oddelenia komunikácie a prevencie KR PZ v Trenčíne Ingrid Krajčíkovej a hovorkyne ÚIS Andrey Dobiášovej, ktoré vo štvrtok poskytli pre TASR.
Natália Svítková z mimoparlamentnej strany Demokrati vo štvrtok na sociálnej sieti s odvolaním sa na zdroje z prostredia trenčianskej nemocnice upozornila, že po policajnom zákroku mali dvaja chlapci skončiť v nemocnici. Mali byť dobití, s tržnými ranami na hlave, zlomenou lícnou kosťou a podozrením na krvácanie do mozgu. Doplnila, že na základe informácií od obyvateľov mali policajti použiť i varovné výstrely.
Krajčíková uviedla, že dvojicu mladistvých vo veku 14 a 15 rokov zadržali policajti priamo pri pokuse o krádež zo schránok balíkomatu 28. februára večer, a to na základe operatívno-pátracej činnosti a rýchlej a koordinovanej práci trenčianskej okresnej a krajskej kriminálky a zásahu policajtov z pohotovostného motorizovaného útvaru. Pri zákroku sa obaja pokúsili o útek. „Pri zadržaní boli voči páchateľom, ktorí kládli aktívny odpor, v zmysle zákona použité donucovacie prostriedky, ktoré boli vyhodnotené nadriadeným ako opodstatnené. Ale aj napriek tomu riaditeľ KR PZ v Trenčíne nariadil v súvislosti s daným skutkom kontrolu,“ ozrejmila Krajčíková.
Hovorkyňa ÚIS doplnila, že vyšetrovateľ ÚIS v danom prípade začal trestné stíhanie pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa hneď po prijatí trestného oznámenia, ktoré podali zákonní zástupcovia mladistvých osôb.
„Fakultná nemocnica (FN) Trenčín postupuje v súlade so zákonom, v zmysle ktorého nie je možné poskytnúť informácie o zdravotnom stave pacienta bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu, respektíve písomného súhlasu jeho zákonného zástupcu,“ reagovala hovorkyňa FN Trenčín Martina Holecová.
Miesto činu krádeže polícia zadokumentovala a zaistila stopy. Poverený príslušník Okresného riaditeľstva PZ Trenčín začal v súvislosti s prípadom trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže, dodala Krajčíková.
