Polícia preveruje úmrtie dieťaťa, jeho telo našli v rieke Bodva
Na linku 158 prijala polícia v sobotu (14. 2.) popoludní oznámenie o spozorovaní predmetu alebo tela pripomínajúceho malé dieťa vo vodnom toku.
Autor TASR
Moldava nad Bodvou 15. februára (TASR) - V rieke Bodva pri Moldave nad Bodvou našli dieťa bez známok života. Privolaní záchranári mu už nedokázali pomôcť. Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová.
Na linku 158 prijala polícia v sobotu (14. 2.) popoludní oznámenie o spozorovaní predmetu alebo tela pripomínajúceho malé dieťa vo vodnom toku. Oznamovateľka uviedla, že pre silný prúd rieky nebolo možné presne určiť, o čo ide.
Na miesto boli vyslané policajné hliadky, príslušníci Hasičského a záchranného zboru aj posádka rýchlej zdravotnej pomoci. Po približne hodine a pol intenzívneho pátrania bolo vo vodnom toku nájdené telo dieťaťa bez známok života. „Napriek rýchlej reakcii a maximálnemu úsiliu zasahujúcich zložiek už nebolo možné maloletej osobe pomôcť,“ uviedla hovorkyňa.
Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Na miesto privolali aj obhliadajúceho lekára. Presnú príčinu smrti určí súdna pitva. „Polícia sa prípadom intenzívne zaoberá a naďalej vykonáva všetky potrebné úkony. Vzhľadom na citlivosť a tragický záver udalosti nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ dodala Illésová.
