BITKU SI NATÁČALI NA VIDEO: Incident v Košiciach preveruje polícia

Košice 10. mája (TASR) – Košická polícia preveruje podozrenie z výtržníctva v súvislosti so zverejneným videom, na ktorom mladíci bili muža. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti s tým, že videozáznam zachytáva protiprávne konanie doposiaľ nestotožnených osôb na jednom z košických sídlisk.



"Nie je vylúčené, že po vyhodnotení všetkých dôkazových materiálov a vykonaní všetkých úkonov smerujúcich k zisteniu totožnosti osôb zachytených na videozázname dôjde v tomto prípade k zmene právnej kvalifikácie," uvádza polícia, ktorá podľa vlastných slov dôrazne odsudzuje takéto konanie osôb. "V takýchto prípadoch okamžite koná a aj bude konať, a to aj v prípade, ak sa ďalším vyšetrovaním preukáže, že účastníkmi sú mladistvé osoby," dodáva.



Vzhľadom na citlivosť prípadu nebude počas vyšetrovania poskytovať žiadne čiastkové informácie ani sa nebude vyjadrovať k okolnostiam prípadu. O výsledku vyšetrovania bude informovať, ak to podľa nej situácia vo vyšetrovaní dovolí.