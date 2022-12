Polícia preveruje video Mikuláša v Poprade, mal kričať na rómske deti

Poprad 7. decembra (TASR) - Polícia sa bude zaoberať videom Putujúceho Mikuláša v Poprade, ktoré sa objavilo na sociálnych sieťach. TASR to v stredu potvrdil krajský policajný hovorca z Prešova Daniel Džobanik. Bývalý mestský poslanec Rudolf Kubus mal ako Mikuláš v mestskej časti Matejovce počas vystúpenia kričať na rómske deti pre ich správanie a urážať ich rodičov. Ten tvrdí, že video je vytrhnuté z kontextu.



Správanie Mikuláša odsúdilo na sociálnej sieti množstvo občanov a video zdieľali stovky ľudí. "Obvodné oddelenie Policajného zboru v Poprade na základe zaslaného podnetu bude predmetné oznámenie preverovať," uviedol Džobanik.



Kubus si myslí, že z vystúpenia sa robí zbytočný cirkus. "Deti tam kričali, trhali nám veci, brali nám sladkosti, preto som zakričal, aby boli ticho. Potom sa to tam upokojilo a pokračovali sme pekne v programe, nerobil som žiadne rozdiely, odovzdali sme im darčeky a v pokoji odišli. Prečo to v tom videu nie je? Poriadky s deťmi si mali robiť rodičia, a nie účinkujúci," uviedol pre TASR Kubus, ktorý Mikuláša stvárnil v minulosti viackrát.



Putujúceho Mikuláša, ktorý navštevuje deti v jednotlivých mestských častiach, organizuje už niekoľko rokov popradská samospráva.