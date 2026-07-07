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Polícia preveruje vypúšťanie splaškov do rieky Myjava

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Na mieste boli podľa oznámenia aj uhynuté ryby.

Autor TASR
Šaštín-Stráže 7. júla (TASR) - Polícia preveruje prípad vypúšťania splaškov do rieky Myjava v meste Šaštín-Stráže v okrese Senica. Oznámenie prijala 3. júla v dopoludňajších hodinách. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová.

Na mieste boli podľa oznámenia aj uhynuté ryby. „Policajti skutočnosť po príchode na miesto potvrdili,“ ozrejmila s tým, že udalosť zadokumentovali ako priestupok proti vodnému zákonu. „V súčasnosti prebieha objasňovanie priestupku,“ doplnila.
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