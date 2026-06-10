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Polícia preveruje zásah, pri ktorom sa zranil hľadaný muž
Po mužovi pátrali na základe žiadosti Okresného súdu Spišská Nová Ves. V piatok (5. 6.) ho vo večerných hodinách našli, po spozorovaní policajtov však začal utekať.
Autor TASR
Gelnica 10. júna (TASR) - Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach nariadilo kontrolu zákroku v okrese Gelnica, pri ktorom sa zranil 21-ročný muž hľadaný na dodanie do výkonu trestu. Prípad preveruje aj Úrad inšpekčnej služby (ÚIS). Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach Lenka Ivanová.
Po mužovi pátrali na základe žiadosti Okresného súdu Spišská Nová Ves. V piatok (5. 6.) ho vo večerných hodinách našli, po spozorovaní policajtov však začal utekať. Na výzvy nereagoval, preto policajti podľa hovorkyne použili mimo obývaného územia varovné výstrely do vzduchu. Muž následne utiekol do lesa, kde po ňom pátrali aj so služobným psom a dronom. Dron zachytil výskyt osoby, tá však mala pri sebe dvoch psov, preto nebol na zadržanie použitý služobný pes.
Na druhý deň po 4.30 h policajti muža spozorovali vo vozidle smerujúcom na Smolník. Keď sa k vozidlu priblížili, muž z miesta spolujazdca vybehol a opäť utekal. „Pravdepodobne pri zoskoku z oplotenia vysokého cca dva metre si osoba poranila dolnú končatinu. Policajti následne osobu za pomoci donucovacích prostriedkov spacifikovali,“ uviedla hovorkyňa.
Polícia reagovala aj na viaceré verzie o okolnostiach zranenia, ktoré sa začali šíriť. Podľa Ivanovej krajské riaditeľstvo nariadilo vykonanie kontroly, ktorá preverí opodstatnenosť použitia donucovacích prostriedkov a má vyvrátiť akékoľvek pochybnosti o priebehu služobného zákroku. „Úrad inšpekčnej služby sa danou vecou zaoberá a preveruje všetky okolnosti zásahu,“ potvrdila pre TASR hovorkyňa ÚIS Andrea Dobiášová.
Po mužovi pátrali na základe žiadosti Okresného súdu Spišská Nová Ves. V piatok (5. 6.) ho vo večerných hodinách našli, po spozorovaní policajtov však začal utekať. Na výzvy nereagoval, preto policajti podľa hovorkyne použili mimo obývaného územia varovné výstrely do vzduchu. Muž následne utiekol do lesa, kde po ňom pátrali aj so služobným psom a dronom. Dron zachytil výskyt osoby, tá však mala pri sebe dvoch psov, preto nebol na zadržanie použitý služobný pes.
Na druhý deň po 4.30 h policajti muža spozorovali vo vozidle smerujúcom na Smolník. Keď sa k vozidlu priblížili, muž z miesta spolujazdca vybehol a opäť utekal. „Pravdepodobne pri zoskoku z oplotenia vysokého cca dva metre si osoba poranila dolnú končatinu. Policajti následne osobu za pomoci donucovacích prostriedkov spacifikovali,“ uviedla hovorkyňa.
Polícia reagovala aj na viaceré verzie o okolnostiach zranenia, ktoré sa začali šíriť. Podľa Ivanovej krajské riaditeľstvo nariadilo vykonanie kontroly, ktorá preverí opodstatnenosť použitia donucovacích prostriedkov a má vyvrátiť akékoľvek pochybnosti o priebehu služobného zákroku. „Úrad inšpekčnej služby sa danou vecou zaoberá a preveruje všetky okolnosti zásahu,“ potvrdila pre TASR hovorkyňa ÚIS Andrea Dobiášová.