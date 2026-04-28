Polícia preveruje zranenie človeka na nitrianskom sídlisku Klokočina
Polícia momentálne vykonáva prvotné úkony. Udalosť preveruje v súvislosti s podozrením na násilný trestný čin.
Autor TASR
Nitra 28. apríla (TASR) - Polícia v Nitre preveruje udalosť na najväčšom mestskom sídlisku Klokočina. V jednom z bytových domov prišlo v ranných hodinách k zraneniu osoby, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Polícia momentálne vykonáva prvotné úkony. Udalosť preveruje v súvislosti s podozrením na násilný trestný čin. Bližšie informácie poskytne, keď to situácia dovolí.
