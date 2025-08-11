< sekcia Regióny
Akcia Speed: V Bratislavskom kraji odhalili 384 prekročení rýchlosti
Za celý týždeň bolo policajtmi odhalených celkovo 384 prekročení rýchlosti, z toho bolo v blokovom konaní vyriešených 345 vodičov.
Autor TASR
Bratislava 11. augusta (TASR) - Policajti v rámci minulotýždňovej akcie odhalili v Bratislavskom kraji 384 prípadov prekročenia rýchlosti. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
„Za celý týždeň bolo policajtmi odhalených celkovo 384 prekročení rýchlosti, z toho bolo v blokovom konaní vyriešených 345 vodičov,“ priblížila.
Dopravno-preventívna akcia mala názov Speed. Vyhlásila ju medzinárodná organizácia Roadpol. „V rámci tejto akcie sa na území Bratislavského kraja policajti zamerali na dodržiavanie ustanovených rýchlostí jazdy vodičmi motorových vozidiel,“ dodala hovorkyňa.
